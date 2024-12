Amir Satvats seier på The Game Awards 2024 for å ha hjulpet permitterte utviklere blir til en storm av hat

HQ

Amir Satvat, mottakeren av den aller første "Game Changers"-prisen på The Game Awards 2024, har åpnet opp om de utallige hatefulle meldingene han har mottatt siden han mottok prisen i forrige uke. Satvat, som har brukt flere år på å hjelpe permitterte utviklere med å få nye jobber - og har formidlet nesten 3000 personer - sier at motreaksjonene har vært intense, inkludert urovekkende og antisemittiske kommentarer rettet mot familien hans.

I et LinkedIn-innlegg delte Satvat sin frustrasjon over hetsen, og innrømmet at det er vanskelig å stenge alt ute, spesielt når angrepene blir så personlige. "Dette kan skje med deg også når du ofrer over 2000 timer av din tid for å hjelpe bransjen", skrev Satvat. Hans arbeid har vært en livline for mange utviklere som har blitt påvirket av bølgen av oppsigelser som har plaget spillindustrien de siste årene.

På Game Awards tok programleder Geoff Keighley et sjeldent øyeblikk til å ta opp permitteringene som rammer bransjen, og hedret Satvat for hans pågående innsats. Hans takketale rørte mange i salen, men ikke alle var like vennlige. Noen kritikere, spesielt på sosiale medier, hevdet at Satvat ble presentert som en "helt", mens han i virkeligheten er en del av problemet.

Kritikken ble forsterket etter at det ble avslørt at Satvat jobber for Tencent, et selskap som har blitt assosiert med kontroversiell forretningspraksis. Til tross for disse påstandene insisterer Satvat på at hans rolle i Tencent ikke har noe med oppsigelsene å gjøre, og at han aldri har vært involvert i noen fusjoner eller oppsigelser i løpet av sin karriere.

Satvat forsvarte også arbeidet han har gjort, og påpekte at de som håner innsatsen hans, ikke forstår dybden av ressursene han har bygget eller samfunnet han har bidratt til å fremme. "Vi har 15 ressurser fordelt på fem forskjellige hjem", sa Satvat, og forklarte at prosjektet hans handler om mye mer enn bare et enkelt regneark.

Den negative oppmerksomheten har vært overveldende, men Satvat er fortsatt engasjert i saken sin. Han avsluttet innlegget sitt med å uttrykke sin frustrasjon over de personlige angrepene, som blant annet har bestått av krenkende kommentarer om konas bakgrunn. Til tross for dette sier Satvat at han vil fortsette sitt oppdrag med å hjelpe andre, og lover at dette blir hans siste kommentar om saken.

"Jeg ville ikke si noe, men det har vært for mange kommentarer om familien min, om kona mi, om hennes religiøse bakgrunn", skrev han. "Og andre ting som er langt over streken for at jeg ikke skal si noe."

Når Satvat står overfor disse utfordringene, reiser det et større spørsmål: Kan vi noen gang helt skille en persons arbeid fra den negativiteten som ofte omgir dem? Hvordan navigerer vi på grensen mellom ros og motreaksjoner i en verden som er rask til å dømme, men treg til å forstå?