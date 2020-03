Amnesia: Rebirth annonsert med skummel trailer

Etter måneder med hinting kan gjengen i Frictional Games endelig avsløre hva det neste spillet deres er, og det er noe mange nok blir glade for å høre.

For som overskriften avslører er det snakk om en Amnesia: The Dark Descent-oppfølger kalt Amnesia: Rebirth. Når spillet lanseres en gang i høst vil vi spille som en person kalt Tasi Trianon. Hun får ikke akkurat en god start når hun våkner opp i Algerias ørken uten noen aning om hvordan hun kom dit. Dermed er det bare å vandre rundt for å finne indikasjoner på hva som har skjedd, noe som ikke akkurat blir lett når både varmen, nattens kulde, mangel på mat og tørste bare blir småtteri med tanke på tingene som skjer rundt henne. Litt pressemeldingaktig skrevet fra min side, men det er siden utviklerne fortsatt ikke ønsker å avsløre særlig mye. De lover i hovedsak bare første førstepersons skrekk, ressurshåndtering og interessante puzzles. Traileren vi har fått gjør det i alle fall klart at det blir en god del av førstnevnte.