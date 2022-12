Amnesia: The Bunker annonsert - gjør spennende endringer

Svenskene i Frictional Games har virkelig vist at de kan sin skrekk med blant annet Soma og en håndfull Amnesia-spill gjennom årene, så her kommer noe det er verd å få med seg. Selv om du ikke har likt de overnevnte spillene.

For utviklerne avslører det Amnesia: The Bunker til PC, PlayStation og Xbox. Folka har tydeligvis lyst til å strekke litt på vingene. I motsetning til studioets andre spill vil vi her få mulighet til å nærmest fritt utforske den tittelerte bunker og løse problemer der som vi vil. Pressemeldingen fremhever nemlig at man her skal få veldig mye frihet til å gjøre som man vil, noe som ikke akkurat er vanlig kost i skrekkfokuserte spill. Dermed trenger du ikke nødvendigvis å bruke revolveren eller den bråkete lykten for å løse alle utfordringer og få denne franske soldaten med hukommelsestap ut av de klaustrofobiske gangene og vekk fra et mystisk monster.

På toppen av det hele hevder utviklerne at spillet vil kunne tilpasse og reagere på hva hver spiller finner på både når det gjelder historien og naturlige reaksjoner. Dette fremheves av at både gjenstander, ressurser og farer vil endre seg hver gang man spiller, så det høres jo veldig ambisiøst ut. Vi får se om sluttresultatet klarer å leve opp til dette når Amnesia: The Bunker lanseres i mars om alt går som planlagt.