Amnesia: The Bunker forsinket for å unngå The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Amnesia: The Bunker skulle opprinnelig lanseres i mars, men Frictional Games bestemte seg for å utsette det. Nå, to måneder senere, innså utviklerne at lansering av spillet 16. mai kanskje ikke var den beste ideen.

For svenskene har sendt ut en pressemelding som avslører at Amnesia: The Bunker er forsinket igjen, men denne gangen bare en uke. Spillet lanseres nå 23. mai, og den første grunnen vi får for avgjørelsen er at utviklerne ønsker litt ekstra tid til å polere. En veldig vanlig unnskyldning. Det samme kan ikke sies om den andre. Frictional Games er et av få studioer som innrømmer at frykt for konkurransen er en annen årsak til forsinkelsen ved å si at de har:

"timet utgivelsen nøye for å unngå en uke fullpakket med fantastiske titler fra andre talentfulle studioer. Denne gjennomtenkte avgjørelsen betyr at dere kan fordype dere fullt ut i hver fantastiske spillopplevelse, uten å føle dere overveldet."

Gir mening når midten av mai inkluderer lanseringen av The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Lego 2K Drive og et par andre lovende spill. På denne annen side betyr denne nye datoen at spillet vil gå opp mot The Lord of the Rings: Gollum og tilsynelatende fortsatt Suicide Squad: Kill the Justice League til tross for rykter om en forsinkelse.