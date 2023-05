Amnesia: The Bunker forsinket igjen

HQ

Da Frictional Games utsatte Amnesia: The Bunker en andre gang sa de at det måtte gjøres for å få gjort den siste finpussen og samtidig komme seg vekk fra The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Det viser seg at de sannsynligvis burde ha ventet litt lenger med å gi oss den nye utgivelsesdatoen.

Fredrik Olsson, den kreative lederen på spillet, har publisert en video hvor han forteller at Amnesia: The Bunker har blitt forsinket til 6. juni etter at sertifiseringsprosessen avdekket flere krasj som det vil ta litt tid å fikse.

Den gode nyheten er at vi fortsatt vil kunne spille noe av det om to uker, ettersom en gratis demo kommer til Steam 22. mai.