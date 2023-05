Amnesia: The Bunker viser 10 minutter med spilling

HQ

Den forrige bemerkelsesverdige tingen vi hørte om Amnesia: The Bunker var den andre utsettelsen for å komme seg ut av The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sin vei, så det er på tide å få en bedre forståelse av hva vi kan se frem til den 23. mai.

Frictional Games har gjort dette ved å gi oss en 10-minutters spillvideo av Amnesia: The Bunker som ikke engang lar oss ta et par pust før vi får se hva som skjer hvis monsteret fanger deg i den klaustrofobiske bunkeren. Deretter blir det litt roligere med utforsking og gåteløsning som fremhever spillets nye, mer åpne struktur.