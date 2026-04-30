Amnesty International oppfordrer FIFA-president Gianni Infantino til å be Trump om å stoppe deportasjoner og undertrykkelse

Amnesty International har oppfordret FIFA-president Gianni Infantino til å bruke den 76. FIFA-kongressen i Vancouver, som starter i dag, torsdag, til å vise sitt engasjement for å sikre at verdensmesterskapet i USA, Mexico og Canada er fri for deportasjoner, fengslinger og undertrykkelse, og at innvandringspolitikken ikke vil virke under arrangementet.

"Med bare seks uker til VM i fotball 2026 sparkes i gang, har FIFA-president Gianni Infantino ennå ikke offentlig redegjort for hvordan fans, journalister og lokalsamfunn vil være trygge mot vilkårlige fengslinger, massedeportasjoner og inngrep i ytringsfriheten", sier Steve Cockburn, leder for økonomisk og sosial rettferdighet i Amnesty International.

Amnesty International har tidligere advart om faren og risikoen for supportere, spillere, journalister, arbeidere og lokalsamfunn som følge av USAs ulovlige innvandringspolitikk, som har resultert i "ulovlige arrestasjoner, masseinterneringer og deportasjoner". "Denne FIFA-kongressen bør være det øyeblikket han gjør det, og det globale fotballsamfunnet må få mer enn tomme floskler".

Cockburn mener det er "utrolig" at Infantino ennå ikke har bedt Trump om å stanse ICE-raidene under VM, i en tid da millioner av utenlandske besøkende vil besøke USA. "Bare i 2025 ble 500 000 mennesker deportert fra USA midt i en landsomfattende menneskerettighetskrise. Dette kan ikke fortsette."

"I USA utgjør innvandringspolitikken fortsatt en alvorlig trussel, samtidig som diskriminering og restriksjoner på ytringsfrihet og fredelige protester er på plass i alle de tre vertslandene. Det er på tide at FIFA-president Gianni Infantino endelig forteller oss hvordan menneskerettighetene vil bli beskyttet."