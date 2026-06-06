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I den verdenen av videospillfilmatiseringer som vi lever i i dag, virker det som om mange av filmene og TV-seriene vi ser basert på favorittspillene våre kan sorteres i to grupper. Det finnes de genuint gode filmene, og så finnes det de som man må ta forbehold om for å forsvare dem. Super Mario Galaxy-filmen, Minecraft-filmen, Five Nights at Freddy's og oppfølgeren. "Bra for fansen", vil du kanskje høre noen si, noe som egentlig er en kode for at det er litt bortkastet tid, men jeg vil ikke gå for hardt ut mot det.

Jeg forventet fullt ut at Among Us, den animerte serien basert på det pandemiske sosiale deduksjonsspillet med samme navn, skulle falle i sistnevnte leir. Den har en fantastisk rollebesetning, javisst, men jeg forventet at den i beste fall ville være en fin serie som treffer de viktigste punktene i et Among Us -spill og deretter bukker ut. Den vil bli populær, basert på IP-en, men ikke egentlig god. Det viser seg at jeg tok ganske feil i mine antagelser om Among Us -serien, og showrunner Owen Dennis har sammen med et team av talentfulle animatører og stemmeskuespillere satt sammen en serie som tar spillets enkle premisser og gjør det til noe som er verdt å se på i ti til femten minutter av gangen.

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Among Us Jeg fikk ikke tårene til å trille da en av besetningsmedlemmene ble drept (spoilervarsel: noen dør i drapsserien), og jeg rullet heller ikke rundt på gulvet av latter, men det er heller ikke meningen at den skal gjøre noen av delene. Den er underholdende, og ikke på en måte som høres ut som en nedtur når jeg desperat prøver å finne noe positivt å si om den. Serien er kjapp og kjapp i vitsene, karakterene føles så fyldige og interessante som de kan bli med tanke på at de ikke er basert på noe mer enn en farge og en uniform, og animasjonen er strålende stilisert.

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Jeg er ikke målgruppen for Among Us, men jeg kom likevel til å trekke på smilebåndet og le av noen av vitsene. Serien er utrolig sjarmerende, takket være en blanding av stemmearbeidet og det livlige visuelle uttrykket. Yvette Nicole Brown, Randall Park, Ashley Johnson og alle de andre om bord på Skeld gir oss karakterer i stedet for farger, og det virker som om alle har hatt det gøy med å opptre. På grunn av talentet om bord hadde jeg forventet et litt slanket animasjonsbudsjett. Mange scener med bare to figurer som gynger opp og ned mens de snakker, og nok en gang ble jeg positivt overrasket av Among Us. Dennis og teamet hans har gjort et strålende arbeid med å få hver karakter til å føles unikt uttrykksfull. Selv uten munn, øyne eller andre manerer å feste seg ved, er det likevel massevis av liv i besetningsmedlemmene, og man blir dratt inn i hvert sekund av en episode i påvente av neste visuelle gag.

Den korte spilletiden på Among Us hjelper den mye, da det aldri føles som om den blir for lang, og holder deg på kroken for mer. Den er litt annerledes enn andre tegneserier jeg har sett som går på ti til femten minutter, siden det er en ganske sentral og viktig fortelling å følge, men i disse dager kan alle se tegneserier i rekkefølge, og trenger ikke bekymre seg for at hver episode er sitt eget mikrokosmos i verden. Det kunne vært interessant å se serien satse på et helt nytt mysterium med nye bedragere og besetningsmedlemmer i hver episode, men formatet Dennis og co. har lagt seg på her fungerer utmerket.

Det er også mange nikk til spillet, i tillegg til mer stilistiske sekvenser som viser at det tåpelige spillet om sussy-bedragere faktisk har potensial til å bli en morsom tegnefilmserie. Hvis du ikke kjenner til spillet (noe jeg fant ut at flertallet av skuespillerne gjorde), trenger du egentlig ikke å kjenne til det for å sette deg inn i denne serien. Det er til syvende og sist et mordmysterium. Noen dør på et romskip som suser gjennom galaksen, og våre overlevende besetningsmedlemmer må finne ut hvem som er et godt egg og hvem som må skyves ut av luftslusen. Selve mysteriet er godt skrevet, og selv om det ikke får deg til å klamre deg til kanten av setet, klør du deg i hodet over hvem skurken kan være hele tiden. Det hjelper at ingen egentlig anses som den "trygge" eller hovedpersonen. Elijah Wood som Green er vår alles mann, men vi skifter perspektiv ofte nok til at vi aldri er sikre på hvem vi kan stole på, eller hvem som kan ha begått et drap mens vi ikke ser på.

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Ikke alle vitsene lander på Among Us. Ikke alle visuelle gags får deg til å spole tilbake bare for å se dem én gang til, men serien tar lærdom av de beste amerikanske komediene ved at den kaster så mye på deg at du garantert finner noe morsomt som sitter igjen når en episode er over. De fleste av disse øyeblikkene for meg kom fra de utrolige replikkene til skuespillerne, som får deg til å føle at det var vel anvendte penger å hente inn de største stjernene fra Among Us. Det er ikke overstimulerende i dette aspektet heller, og det føles som om du, selv i en kort episode, aldri blir sittende og lure på hva som nettopp skjedde og hvordan du skal bearbeide alt du har blitt fortalt. Den eneste ulempen med serien er at jeg ikke alltid er helt sikker på hvem den er for. Det er ikke en voksentegneserie med kant, men det er heller ikke for veldig små barn, som jeg vil si er målgruppen for spillet. Jeg vil tippe det ligger et sted midt imellom, for barn som har sett på serier som Regular Show, Adventure Time og lignende. Når det er sagt, seriens sjarm føles som om den vil smitte publikum i alle aldre, så kanskje det ikke er verdt å bekymre seg for.

Among Us er en kort, kjapp og smart serie som er den beste versjonen av hva Among Us kunne være som animasjonsserie. Stemmeskuespillet er suverent og alle er på sitt beste, og komikken er effektiv og konsekvent. Den har et godt tempo og føles ikke som om den trekker ut mysteriet så langt at det blir kjedelig. En virkelig god start på en serie som har potensial til å komme tilbake igjen og igjen. Skuespillerne jeg snakket med sa allerede at de kunne tenke seg å komme tilbake, og Owen Dennis har en plan om å gjøre det samme som spillet gjør, og starte runden på nytt med et nytt kart og potensielt nye mannskapskamerater på dødens rand. En hyggelig overraskelse og en tegnefilm jeg lett kan anbefale.