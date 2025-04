Among Us 3D lanseres på Steam i begynnelsen av mai

HQ

Utviklerne InnerSloth og Schell Games avslørte nylig Among Us 3D, en ny måte å oppleve det sosiale deduksjonsspillet på som bygger på virtual reality-versjonen. Den gang ble det nevnt at spillet ville komme til PC først, men vi fikk aldri vite en fast dato. Dette har nå endret seg, og det er faktisk raskere enn du kanskje tror.

Det har blitt avslørt at Among Us 3D kommer til Steam så snart som 6. mai. Når det gjelder hva denne versjonen av spillet vil starte med, blir vi fortalt at den vil tilby en tag-modus som introduserer en ny rolle kalt The Infected, som i utgangspunktet er en zombielignende opplevelse der spillerne ikke kan berøres av den infiserte spilleren. Ellers kan vi forvente at innfødt nærhetschat støttes, at det arrangeres tidsbegrensede arrangementer, nye og tilbakevendende minispill som skal tilbys, og en båtlast med tilpasningsalternativer å leke med også.

Med spillet nesten her, kan du se den nye traileren for utgivelsesdatoen nedenfor, og for alle som ønsker å hoppe inn i spillet, er det verdt å merke seg at selv om det inneholder kryssspill med andre Among Us 3D -versjoner (inkludert VR), er det ikke kryssspill med den grunnleggende 2D-opplevelsen.