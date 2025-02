Among Us blir tredimensjonalt

Etter at Among Us fanget oppmerksomheten til hele verden under pandemien, tok det ikke lang tid før skaperen Innersloth bestemte seg for å videreføre formelen og lage en 3D-versjon av spillet. Haken var at dette utelukkende var et virtual reality-produkt, noe som betyr at du trengte en eller annen form for hodesett (og en motstandsdyktighet mot reisesyke ...) for å bli med på moroa. Det vil ikke lenger være tilfelle.

Innersloth har bestemt seg for å gjøre 3D-versjonen av Among Us tilgjengelig for de som ikke har et VR-hodesett. Det er ganske enkelt kjent som Among Us 3D, og det er akkurat det samme spillet som vi alle kjenner og elsker, men bygget på en tredimensjonal måte, noe som uten tvil vil gjøre opplevelsen enda mer spennende.

Det vil by på stemmechat i nærheten, nye og tilbakevendende minispill, krysspilling (med VR-spillere, ikke den originale Among Us -tittelen), og ulike elementer som kan tilpasses. Det kommer til og med en Steam Next Fest -demo som inneholder alle funksjonene og systemene som vil bli tilbudt ved lansering, selv om vi ennå ikke vet når lanseringen vil skje.

Du kan gå til spillets Steam-side for å lese mer, og til og med se de nødvendige dataspesifikasjonene for å spille det, som er utrolig tilgjengelige. Åh, og ikke gå glipp av spillets teaser-trailer nedenfor heller.