Among Us får besøk av Like a Dragon

HQ

Vi har sett mange uventede og morsomme samarbeid for Among Us tidligere, men spørsmålet er om dette siste vil ta prisen. Innersloth og Sega har kunngjort at et Like a Dragon-samarbeid vil starte 26. mars og vare frem til 23. juni.

Som forventet inkluderer dette flere kosmetiske gjenstander, inkludert ting som kan gjøre deg til Ichiban Kasuga, Kazuma Kiryu, Goro Majima, og andre godbiter som et navneskilt med Sotenbori-tema og hummeren Nancy som kjæledyr. Og ja, selvfølgelig er karaoke inkludert. Sjekk ut den korte teaseren i Bluesky-innlegget nedenfor.