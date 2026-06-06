Among Us har overraskende premiere som en del av Summer Game Fest

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Vi så den sist på Summer Game Fest, så det gir mening at neste gang vi så den animerte serien Among Us, ville det også være på Geoff Keighleys store sommerutstillingsvindu. Noen hadde kanskje forventet en ny trailer, eller kanskje bare en påminnelse om seriens eksistens, men i stedet fikk vi en mye større overraskelse.

Hele den første sesongen av Among Us, med alle 10 episodene, er tilgjengelig for strømming akkurat nå på Paramount+. Med Elijah Wood, Yvette Nicole Brown, Dan Stevens, Ashley Johnson, Randall Park, Kimiko Glenn og mange flere, setter Among Us noen av våre favorittskuespillere på Skeld, der de ikke kan skille venner fra fiender, og må håndtere de dødelige formskiftende Impostors.

Serien er skapt av Owen Dennis, som samarbeidet med utviklerne av Among Us for å skape en serie som kunne være tro mot spillene, samtidig som den skulle levere komedien og historien du forventer fra TV. Hvis du vil vite om serien er verdt tiden din, kan du sjekke ut vår anmeldelse av første sesong her.