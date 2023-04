Amouranth vurderer å forlate Twitch

HQ

Kaitlyn Michelle Siragusa, bedre kjent som Amouranth og et av de største navnene på Twitch, vurderer nå å forlate plattformen til fordel for konkurrenten Kick. Sammen med den nå forbudte Dr Disrespect har hun tilsynelatende diskutert flyttingen hovedsakelig på grunn av de mye mindre strenge reglene for innhold. Kick har allerede annonsert Hikaru Nakamura som en av de nyeste store trekkplasterne, men nevner også at de har fem nye virkelig store rekrutteringer å kunngjøre i nær fremtid.

Hvordan ser du på Twitch's strenge strømmeregler, og hva synes du om Kick?

Takk, Metro.