Amy Hunt fra Storbritannia vinner sin første gullmedalje i seniorklassen i 100 meter ved EM

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Amy Hunt har vunnet sin første gullmedalje på 100 meter i EM og også sin første individuelle gullmedalje i seniorkarrieren, på den første dagen av 2026-utgaven i Birmingham mandag, som også er hennes andre EM-gull etter at Storbritannia vant 4 x 100 meter stafett i Roma 2024.

Hunt fullførte 100-meterløpet på nøyaktig 11 sekunder, foran den polske Ewa Swoboda (11,02) og den belgiske Delphine Nkansa (11,06), selv om hun ikke forbedret tiden på 10,98 sekunder som sikret henne en andreplass under Samveldeslekene i Glasgow forrige måned, der hun endte på andreplass bak Zoe Hobbs fra New Zealand. Hennes personlige rekord er fortsatt 10,97 sekunder, løpt i Stockholm 7. juni.

Hunt, som er 24 år gammel, har også sølvmedaljer på 200 meter fra VM i Tokyo i september i fjor, samt sølv i 4 x 100 meter stafett ved OL i Paris i 2024. Hun innrømmet overfor BBC at hun etter «en slik rekke med sølvmedaljer begynte å bli litt lei».

«Foreldrene mine ga meg disse gulløreringene for at jeg endelig skulle ta steget opp, fordi jeg alltid går med sølvsmykker. De sa det var på tide med gull – de la igjen den lappen til meg for to kvelder siden – så det gjorde meg ganske rørt. Det var definitivt på tide for meg å bli voksen her.»

Storbritannia har nå to medaljer etter én dag av mesterskapet, etter å ha vunnet sølv i 4 x 400 meter stafett for blandede lag.