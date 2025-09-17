Amy Poehler mener Oscar-utdelingen bør fokusere mer på komedier

HQ

Det er en grunn til at begrepet Oscar-bait vanligvis peker på langsomme, metodiske dramaer der en mann vanligvis har en monolog som ender i skriking slik at han kan få et klipp til å bli lagt inn før hans nominasjon til beste mannlige skuespiller blir lest opp. Oscar-akademiet elsker dramaer, og det er sjelden komedier får skinner, uansett hvor morsomme eller vellykkede de er.

Det er noe Amy Poehler ønsker å endre på. I en samtale med Olivia Colman på podcasten Good Hang snakket Poehler om komedier som ikke blir nominert, og hun mener det er urettferdig fordi sjangeren anses som enklere å sette sammen.

"Hvert eneste år på Oscar-utdelingen blir alle (i komedien) forbigått i stillhet, og alle de seriøse menneskene reiser seg og aksepterer og aksepterer. Det er noe varmt tull, fordi komedie ikke er lett, " sa hun. Poehler har vunnet anerkjennelse og priser for rollene sine, og fikk en Golden Globe i 2013 og en Primetime Emmy i 2016 sammen med Tina Fey.

Poehler er interessant nok også medlem av Academy of Motion Picture Arts and Sciences, så kanskje kan hun bidra til at flere komedier blir nominert til Oscar-utdelingen. Det kan også bli en splittelse mellom komedie og drama, akkurat som ved Golden Globes, men det kan skape litt forvirring om hvilke filmer som passer inn i hvilken sjanger.

Hvordan ville du fått flere komedier inn på Oscar-utdelingen?

