Amy Schumer leder Netflix' neste romantiske komedie, kjent som Kinda Pregnant

Mens Netflix har noen lovende prosjekter i januar, inkludert actionfilmen Back in Action, retur av Castlevania: Nocturne, en andre sesong av The Night Agent, og mer, vender streameren allerede oppmerksomheten mot februar og hva den har planlagt for den måneden.

I dette arbeidet har vi nå blitt introdusert for den romantiske komedien Kinda Pregnant, en film som har Amy Schumer i hovedrollen som en kvinne som iført en falsk babybule møter drømmemannen sin, noe som fører henne dypt inn i en merkelig hendelse der hun må fortsette å late som om hun er gravid for å fortsette å bli kjent med nevnte person.

Jillian Bell, Will Forte og Damon Wayans Jr. spiller også med i filmen, og den er regissert av The Out-Laws Tyler Spindel og skrevet av Schumer selv.

Kinda Pregnant er planlagt å slippe på Netflix så snart som 5. februar, og med det i tankene har en trailer for filmen kommet, som du kan se nedenfor, sammen med den offisielle synopsis.

"Lainy (Schumer) er sjalu på sin beste venninnes graviditet, og bærer en falsk babybule ... og møter ved et uhell drømmemannen."