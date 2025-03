An Amazing Wizard handler om å kombinere formularer: "Påkall et skjelett som skyter piler, som kaster ildkuler, som skaper gravitasjonssoner".

På DevGAMM i Gdansk nylig fikk vi en prat med Jakub Dabrowski, som er hovedutvikleren bak det lovende og snart lanserte An Amazing Wizard, som blander vakker pikselkunst med tryllekombinasjoner i en roguelike metroidvania-stil.

HQ

Kombinasjonen av trylleformularer er spillets hovedattraksjon. Spillerne kan kombinere trylleformularer for å skape unike effekter, som å kombinere ildkuler med tyngdekraftsoner, eller påkalle skjeletter som bruker disse kombinerte trylleformularene i kamp. "Du kan kombinere alle formularer du vil, hvordan du vil, og ha det veldig gøy mens du gjør det", forteller utvikleren i Gamereactor-intervjuet. Spillet lar spillerne ta seg god tid til å analysere og eksperimentere med kombinasjoner, med detaljerte forklaringer på hvordan hver formular fungerer og hva den koster i mana.

I tillegg drives karakterprogresjonen i An Amazing Wizard av en roguelike-struktur der spillerne låser opp nye trylleformularer og trollmenn etter hver runde. "Du får valuta, som du kan bruke til å låse opp nye fiender og trylleformularer", forklarer Dabrowski i videoen. Spillet har en randomisert nivåstruktur med ulike biomer og sjefer som må beseires for å få historien til å gå videre. For hvert dødsfall blir spillerne sterkere ved å samle opp valuta som gjør det mulig å låse opp kraftigere trylleformularer, noe som gir mulighet for kontinuerlig eksperimentering og vekst.

Når det gjelder historien i An Amazing Wizard, siden det tross alt er snakk om en fantasy-setting, følger vi en 16 år gammel trollmann som våkner opp i en mystisk verden, uvitende om hvordan han havnet der. Etter hvert som han utvikler seg, oppdager han at han er profetiens barn med ekstraordinære magiske evner.

An Amazing Wizard er satt til å lanseres i Early Access på Steam "om to til tre måneder", med planer om løpende oppdateringer og en full 1.0-versjonsutgivelse etter et års utvikling, inkludert potensielle konsollversjoner (og Nintendo Switch er spesifikt nevnt).