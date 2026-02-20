Ana Alonso, bronsemedaljevinner i skikjøring i OL, ble påkjørt av en bil for fire måneder siden

HQ

Torsdag tok Spania endelig to medaljer i vinter-OL, inkludert Spanias bare andre gullmedalje (og den syvende totalt) i vinter-OLs historie. Det var i en ny øvelse som ble introdusert for første gang i Milano-Cortina 2026, nemlig skikjøring (eller skimo), og spesielt sprinten: Oriol Cardona Coll vant gull og Ana Alonso vant bronse.

Ana Alonsos medalje er en spesiell bragd, ettersom hun vant medaljen bare fire måneder etter at hun ble påkjørt av en bil mens hun trente på sykkel i Sierra Nevada. Som et resultat ble kneet hennes alvorlig skadet: Hun fikk en forstuing av det fremre korsbåndet og det mediale sideleddet i kneet, et malleolært brudd og en forvridning av akromioklavikulærleddet.

Hun ble imidlertid frisk uten å gjennomgå en operasjon. "Til tross for reisen jeg har hatt, føler jeg meg veldig heldig", sa hun og mintes det harde arbeidet hun hadde lagt ned for å komme seg til OL, mens folk rundt henne "så på henne som om hun var gal".

"Jeg trodde ikke engang jeg ville komme meg til lekene, men her er min første medalje. Det har vært utrolig tøft, virkelig, men jeg har hatt så mange mennesker som har trodd på meg; som familien min, fysioterapeutene, treneren min, psykologen min, ernæringsfysiologen og hele det spanske laget. Det har vært fantastisk, jeg har følt så mye styrke, sa Alonso (via El País).

Cardona Coll, hans partner i mixedstafetten (lørdag, 13:30 CET, 12:30 GMT), sa at "Ana har jobbet veldig, veldig hardt, hun har håndtert saken veldig bra fordi hun er veldig sindig og har vist at hun er spesiell nok til å nå lekene". På lørdag kan de kjempe om en ny medalje, noe som vil bety den tredje sammenlagt for Spania i Milano-Cortina 2026.