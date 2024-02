Ana de Armas-ledet John Wick-spinoff utsatt til sommeren 2025

Det begynte å føles mindre og mindre sannsynlig at den Ana de Armas-ledede John Wick-spinoff-filmen, Ballerina, ville komme i juni, spesielt siden vi nesten er i mars og Lionsgate fortsatt ikke hadde startet markedsføringen av prosjektet. Derfor er det ikke akkurat overraskende at Variety melder at filmen har blitt utsatt helt fra 2024.

Ifølge Variety kommer Ballerina nå et år senere enn forventet, nemlig 6. juni 2025 (etter planen 7. juni 2024), og årsaken til forsinkelsen er at det nå jobbes med noen ekstra actionsekvenser til prosjektet. Med tanke på hva slags action vi forventer av serien, er dette sikkert en god ting.

Når det gjelder hva som kommer til å ta Ballerina sin plass i Lionsgates utgivelsesplan, vil The Crow remake bli fremskyndet etter hvert som den er klar. Det betyr at vi kan forvente at skrekkfilmen får premiere 7. juni 2024 i stedet.

Når det gjelder fremtiden, sies det også at Lionsgate skal samarbeide med Guy Ritchie igjen. I tillegg til den kommende filmen The Ministry for Ungentlemanly Warfare, som etter planen skal lanseres i april i år, har regissøren også en film uten tittel som skal lanseres 17. januar 2025, noe som betyr at han i løpet av en 12-månedersperiode vil ha lansert to spillefilmer og en TV-serie for Netflix (The Gentlemen, som lanseres neste måned).