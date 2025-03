Ana Peleteiro kritiserer spansk TV for ikke å sende semifinalen hennes i tresteg i EM

HQ

Ana Peleteiro, den spanske tresteghopperen som vant bronse i Tokyo og gull i friidretts-EM (utendørs) i Roma i fjor, har kommet til finalen i tresteg under innendørs-EM i friidrett i Apeldoorn i Nederland i 2025. Peleteiro er en av de mest suksessrike og kjente friidrettsutøverne i Spania, innehaver av den nasjonale rekorden, og hun var opprørt over at spansk TV ikke sendte semifinalen hennes på torsdag.

På Instagram klaget hun over at TVEs kanal dedikert til sport, Teledeporte, ikke sendte semifinalen direkte (kl. 18:30 lokal tid), så hun la selv ut lenken til TVE-plattformen for å se den på nett. "I morgen, om Gud vil, hvis jeg er i finalen, tror jeg du vil kunne se det ... eller det håper jeg. Kanskje ikke, hvem vet. Det er ting jeg aldri kommer til å forstå"

Senere sa hun til journalister at "Det er alltid det samme. Det er EM hvor vi kommer med det beste laget, og vi har de beste sjansene til å vinne medaljer. Jeg tror det er en feil å ikke prioritere oss selv, men vel så det... Welcome to Spain!".

Hun skal også ha ignorert spørsmål fra TVEs reporter, og sa: "Til syvende og sist er det de som er her som betyr noe, de som virkelig tror på friidrett. Vi må takke dere, og ikke de som ikke er her."

Holdningen hennes falt ikke i god jord hos TVE-reporter Francisco José Caro, som forsvarte kanalen og sa: "Så vidt jeg vet, har mesteparten av kampdagen blitt sendt på RTVE Play, og så vidt jeg vet, vil resten av mesterskapet også bli sendt på Teledeporte".

Når er trestegfinalen i innendørs-EM 2025

Finalen finner sted kl. 18:50 norsk tid (17:50 i Storbritannia). I Spania sendes finalen på Teledeporte på fri-TV. Du kan følge alle konkurranser hvor som helst fra Eurovision Sport på nettet.