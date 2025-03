Ana Peleteiro vinner gullmedalje i tresteg under innendørs-EM i friidrett

HQ

Ana Peleteiro har sikret Spania en gullmedalje i innendørs-EM i friidrett 2025 i Apeldoorn, Nederland, den andre gullmedaljen den 29 år gamle spanjolen vinner i EM, etter en skade og en skuffende prestasjon i Paris 2024, hvor hun ble nummer seks - hun vant bronse i Tokio. Med 14,37 meter overgår Peleteiro rumenske Diana Ana Maria Ion og finske Senni Salmien.

Dette er nå hennes åttende store medalje, som inkluderer et nytt gull i EM (utendørs) i 2024. Peleteiro innrømmet at det var veldig vanskelig. "Det har vært veldig vanskelig, det har vært en veldig hard måned. Og spesielt de siste dagene har jeg hatt mange personlige skuffelser og mye fysisk smerte", sa Peleteiro til media etter konkurransen (via As).

Til slutt refererte Peleteiro til kritikken hun kom med dagen før mot spansk TV, som ikke sendte semifinalen hennes torsdag ettermiddag på sportskanalen Teledeporte, men i stedet viste Real Madrid - FC Barcelona for kvinner. "Jeg håper ikke jeg finner ut at dere ikke sender VM", spøkte hun til TVE-rapportene - dagen før hun valgte å ignorere dem -.