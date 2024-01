Anakin etterligner R2-D2 i en slettet scene fra Revenge of the Sith

Det er ikke mangel på humor i Star Wars -filmene, i hvert fall ikke i de seks første filmene som ble produsert under George Lucas' oppsyn. Og det med rette, for filmene var ment for et yngre publikum, selv om gretne gamle gubber av og til prøver å hevde noe annet.

Det må sies at noen scener (og karakterer) gikk over streken, og Jar-Jar er nok det beste eksemplet på dette. En virkelig polariserende karakter. Elsket av de unge, men avskydd av de gamle. Ikke minst på grunn av hans tåpelige, uforutsigbare utbrudd som gjorde karakteren nesten umulig å ta på alvor.

De to påfølgende filmene, Attack of the Clones og Revenge of the Sith, ble merkbart mindre morsomme etter hvert som volden økte. Men det hindret ikke filmteamet i å spille inn noen virkelig tåpelige scener, og en av dem er nå gjenskapt etter at Lucas beordret at den skulle klippes bort.

Den aktuelle scenen er fra Revenge of the Sith, der Anakin etterligner R2-D2s "blip-blop"-lyd i en kort samtale med Obi-Wan. Og ja, det er akkurat like dumt som det høres ut, sjekk det ut nedenfor. Det er nesten så man skulle ønske Lucas hadde latt det være med i filmen.

Hva synes du, burde klippet ha vært med i filmen?