Anakin kunne ha vært ond fra starten av

I en alternativ galakse langt, langt borte kunne historien om Anakin ha sett helt annerledes ut. George Lucas hadde opprinnelig en mye mørkere visjon for Anakin enn den vi til slutt fikk se i Star Wars: Episode III - Sithenes hevn.

I stedet for en tragisk helt som faller for å redde sin elskede, så han for seg Anakin som en kaldblodig snikmorder som i all hemmelighet drepte sine jedikolleger lenge før han ble Darth Vader. Dette har blitt avslørt i et nylig oppdaget intervju der Lucas sa :

"På sine oppdrag gjennom galaksene har Anakin dratt av gårde og gjort sine Jedi-greier, og mange Jedi har blitt drept - og det er fordi de snur ryggen til ham og han skjærer dem ned."

I et nøtteskall. Han ville ha levd et dobbeltliv: en respektert jedi om dagen og en hemmelig snikmorder som eliminerte sine egne kamerater under oppdragene sine. Noe som igjen ville ha gjort sviket hans enda mer følelsesladet og personlig, spesielt overfor Padmé, ettersom det ville ha betydd at han hadde løyet for alle rundt seg i lang tid.

Så er det selvfølgelig spørsmålet om hvordan han ville ha klart å skjule alt for Jedi-rådet, som skal være i stand til å fornemme de mørke intensjonene til folk.