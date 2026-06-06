Anakin Skywalker dukker opp i spilltraileren Star Wars Zero Company

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Star Wars Zero Company har offisielt bekreftet at det lanseres den 27. august, og at forhåndsbestillinger er åpne nå. Mens noen har kunnet se gameplay av Bit Reactors nye Star Wars-strategispill før i dag, var dette en skikkelig titt for et bredere publikum, som fikk se hvordan de vil operere en sammenrasket tropp i klonekrigene.

Du vil bruke forskjellige tropper, våpen og mer i Star Wars Zero Company, med en tropp med hovedhelter så vel som dine mer tilpassede karakterer, som kan dø for alltid akkurat som troppskameratene i XCOM.

Som vi rapporterte om i forkant av den offisielle visningen, lanseres Star Wars Zero Company i august. Forhåndsbestillinger er åpne nå fra og med Summer Game Fest, og du kan sjekke ut spillingen selv nedenfor :