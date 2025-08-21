Analog 3D forsinket igjen: "99 % ferdig", men utsatt

HQ

Analogue har nok en gang blitt tvunget til å utsette sin kommende Nintendo 64-konsoll. Analogue 3D har nå et nytt forventet lanseringsvindu i årets siste kvartal. Ifølge utviklerne er systemet "99 prosent ferdig", og de kom med følgende uttalelse :

"Analogue har beveget seg i maksimalt tempo, og har behandlet frakt til alle som tålmodig har ventet. Uventede, uvanlige problemer er sjeldne. Spesielt i ubetydelig grad under esoteriske omstendigheter. Vi sørger for at hver eneste detalj oppfyller vår standard.

Ikke desto mindre vet vi at dette suger. Nok en forsinkelse, kunngjort sent, etter måneder med tålmodighet. Vi føler det også. Analogue 3D har vært under utvikling i fire år, som besatt. Nå er den 99 % ferdig. Maskinvare, system, emballasje - hele settet - har vært klart i månedsvis. Det er den siste prosenten vi fokuserer på.

Dette har flyttet leveringsdatoen vår til Q4 - med vilje satt konservativt. Vi presser på uten pause og setter pris på alles tålmodighet og tillit. Analogue vil alltid levere - forsinkelser eller ikke, det er en forpliktelse til vår standard for omsorg."

For de som er lei av å vente, viser Analogue også til en side der kundene kan kansellere forhåndsbestillingene sine.

Den kommende Analogue 3D støtter 4K-utgang, variabel oppdateringsfrekvens og fungerer med både PAL- og NTSC-kassetter. Ved hjelp av FPGA-teknologi (field programmable gate array) lover systemet full kompatibilitet med alle offisielt utgitte Nintendo 64-spill.