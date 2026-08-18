Analogue samarbeider med Supreme om stilfulle utgaver av Pocket

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I et samarbeid du sannsynligvis ikke hadde på bingokortet ditt, er det nå avslørt at Analogue samarbeider med Supreme for å lage spesialutgaver av Pocket med Supremes design og merkevareprofil.

Totalt er det to nye utgaver av Pocket-systemet, hvor den ene har en rød, blank overflate og den andre et 24 karat gullbelagt hus. Begge har Supreme-logoen inngravert i huset, i tillegg til noen andre stilvalg som gjenspeiler livsstilsmerket.

Bortsett fra endringene i utseende og design er enhetene ellers nøyaktig de samme som basismodellene. Det betyr at hvis du allerede har en samling med Game Boy-, Game Boy Color- eller Game Boy Advance-kassetter, vil de fungere problemfritt med disse utgavene av systemene, som sannsynligvis vil være betydelig dyrere.

Når det gjelder prisen, er denne ennå ikke bekreftet, og heller ikke den eksakte lanseringsdatoen, da vi bare har fått vite at samarbeidet vil lansere disse temaversjonene «snart».

Det bør også nevnes at dette samarbeidet bare er den siste delen av Supremes satsing på å lage stiliserte og merkede versjoner av andre eksisterende produkter, ikke minst en Dyson-støvsuger, en Spalding-basketballvogn, et Kodak-kamera, en Lambretta X300-scooter og mer.