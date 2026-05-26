Analytiker: "007 First Light sitt åpningssalg lover ikke godt"

Det ble nylig avslørt at TikTok-stjernen Khaby Lame dukker opp i en kort scene i det nylig utgitte 007 First Light, som vi anmeldte i dag (spoiler: det er veldig bra). Dette ble imidlertid ikke godt mottatt av alle, og mange mener at det ikke passer inn i det hele tatt og ødelegger en del av opplevelsen, selv om det ifølge vår anmelder er en så liten del av spillet at det knapt er merkbart.

Uansett, den kjente Niko Partners-analytikeren Daniel Ahmad antyder nå at det er en grunn til at IO Interactive gikk TikTok-ruten. Han skriver på X at "åpningssalget sporer ikke bra", noe som har ført til at de ønsker å "markedsføre det på unike måter." Problemet er at tradisjonell reklame bare har nådd dem som allerede liker James Bond :

"De har kjørt en gammeldags markedsføringskampanje så langt som ikke har nådd ut til andre enn folk som vokste opp med Bond."

Han ser ikke ut til å tro at det vil bli en katastrofe, men tror at det til slutt vil bli bra, selv om det ikke blir en Uncharted-konkurrent, men mer på linje med Indiana Jones and the Great Circle. Sistnevnte solgte ganske bra, men som vi vet er det inkludert i Game Pass Ultimate, noe man kan mistenke har kostet dem en del direktesalg.