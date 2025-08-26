Analytiker forventer at Sony vil øke PlayStation 5-prisene ytterligere

HQ

I forrige uke bekreftet Sony at prisen på PlayStation 5 vil øke i USA, noe mange mener er knyttet til tollsatsene som nylig ble innført i landet. Hvorvidt dette også vil påvirke resten av verden er fortsatt ukjent, men Sony har tidligere hevet prisene i flere markeder mer enn én gang.

En som ikke er optimistisk med tanke på prisøkninger, er Mat Piscatella. Han er analytiker og leder i Circana, og har bedre innsikt i salget enn noen andre. Gjennom Bluesky skriver han om Sonys prisøkning at det "sannsynligvis ikke er siste gang vi vil se prisøkninger".

I tidligere generasjoner har det vært vanlig at prisene har falt over tid, men denne gangen har det vært stikk motsatt (dette gjelder også Sonys konkurrenter). De som kjøpte konsollen sin først, fikk den laveste prisen og mest tid med den, mens de som kjøper senere, må betale mer og har mindre tid igjen.

Hva synes du om denne utviklingen?