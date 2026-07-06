Analytiker: Nintendo vil fortsette å gi ut spill på fysiske medier

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Nå må vel alle ha hørt at Sony har bestemt seg for å fase ut fysiske spill fra og med januar 2028. Hvis du kjøper et spill i en butikk etter det, vil du bare motta en nedlastingskode, som kun kan brukes én gang og gir deg digital tilgang. Vi kan derfor anta at PlayStation 6 ikke vil ha noen form for diskstasjon, og få tror at Microsoft vil handle annerledes.

Men hva med Nintendo? Hvordan forventes det at de vil handle? Mat Piscatella, senioranalytiker hos Circana, har nå kommentert dette i et intervju med VGC, og vi tror mange av dere vil være enige i hans holdning:

«Nintendo vil gjøre dette, og jeg ser ikke for meg at de vil endre noe i planene sine basert på hva Sony eller Microsoft gjør, egentlig. Nintendo kommer til å være Nintendo, på godt og/eller vondt.

Butikkene har allerede satset mer og mer på å støtte Nintendo de siste årene (Nintendo har også en svært sterk andel av salget av fysisk programvare og maskinvare, spesielt siden lanseringen av Switch 2), så dette kan sikkert fortsette å øke.»

Kort sagt høres det ut som om Nintendo vil fortsette å gi ut spillene sine på fysiske medier. Spillnøkkelkort (kassetter som ikke inneholder noen spill, men som bare fungerer som en nøkkel som lar deg laste ned titler) har blitt sterkt kritisert, men Nintendo selv bruker dem sjelden – og sammenlignet med koder i esker er de uendelig mye bedre fordi de fortsatt gjør det mulig å videreselge spillene.