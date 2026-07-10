Analytiker: Sony venter på at stormen skal blåse over, og protestene vil neppe ha noen innvirkning

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Sonys beslutning om å begrave fysiske spill en gang for alle er fortsatt et hett debattert tema, og mange spillere er dypt skuffet. Dette har ført til at folk protesterer på ulike måter, og en av de mest bemerkelsesverdige er trolig forsøkene på å få så mange som mulig til å si opp PS Plus-abonnementene sine.

Problemet er at det sannsynligvis er for få som vil bite på agnet til at dette skal ha noen reell effekt. Det er i hvert fall det den kjente japanske analytikeren Dr. Serkan Toto sier i et intervju med IGN, og han mener at Sony bare venter på at stormen skal blåse over (som vi alle vet, har internett svært kort hukommelse) – selv om han sympatiserer med de opprørte spillerne:

«Jeg har sympati for fans av fysiske medier, men Sony vil ikke omgjøre denne beslutningen. De visste selvfølgelig hvordan reaksjonene på nettet ville bli, og nå venter de på at denne stormen skal blåse over.»

Toto hevder at det til syvende og sist vil være for få som slutter seg til protestene, og at digitale spill er så mye mer innbringende at Sony rett og slett ikke bryr seg:

«Sony har over 120 millioner aktive PlayStation-brukere. Rundt 50 millioner mennesker abonnerer på PlayStation Plus. La oss si, som et tankeeksperiment, at 500 000 sier opp abonnementet i protest – det ville bare utgjøre 1 % av den virksomheten som går tapt – selvfølgelig ikke nok til at Sony begynner å revurdere saken. Det digitale er rett og slett for lukrativt.»

Å stemme med lommeboka er en av de få tingene spillere kan gjøre for å få selskapene til å lytte. Omsetning er tross alt det som betyr mest for dem, og hvis nok mennesker handler, blir det store summer, og det er et budskap som har tyngde. Men som Toto påpeker, er det tvilsomt om det til syvende og sist vil ha noen innvirkning på Sony hvis man ikke klarer å mobilisere et større antall.