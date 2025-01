Analytiker: Xbox sin "fremtid ser faktisk ganske lys ut"

HQ

Det er få mennesker i verden som har den samme innsikten i spillsalg som Circana-analytiker og leder Mat Piscatella. Han ble nylig intervjuet av GamesRadar+ og delte i prosessen noen meninger om hvordan Xbox gjør det om dagen.

Som du sikkert vet, har maskinvaresalget fått juling, men Piscatella sier at det tvert imot ser lyst ut akkurat nå. De har riktignok noen rystende år bak seg, men når det gjelder den nye strategien om å gjøre i det minste noen spill multiformat, sier han :

"Hvis du ser på hva som skjer nå i salget, ser du på PlayStation-salgsoversikten, ser du mye Microsoft der. Og jo mer de kan utvide appellen til produktene sine, IP-en deres på tvers av andre plattforminnehavere, hvorfor ikke gjøre det?"

Han fortsetter med å forklare at Xbox-resultatene taler for seg selv, og at det ser ut til at Microsoft har funnet en vinnende strategi:

"Du ser mot fremtiden, og noen av de tingene de har snakket om, å utvide rekkevidden til Xbox-merket langt utover Xbox-konsollen, er et viktig initiativ, og de gjennomfører det. Du ser på resultatene i inntjeningsrapportene deres, og du sier, ok, det ser ganske bra ut, selv om de erkjenner at konsollsalget i seg selv henger etter for dem. Hvis du ser på det på den måten, ser fremtiden faktisk ganske lys ut, selv om det helt sikkert har vært et par tøffe år."

Hva tror du, er Xbox i trøbbel, eller ser det ut til at Microsoft har funnet et vinnende konsept og vil vokse raskt i fremtiden?