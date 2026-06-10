Analytikere forventer at prisene på spillutstyr vil stige enda mer

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Denne konsollgenerasjonen har vært helt unik. I stedet for å vente på de forventede prisnedgangene på stadig mer masseprodusert og aldrende maskinvare, har prisene i stedet fortsatt å stige. Konsollspill pleide å være et billig og enkelt alternativ for alle som ønsket å spille, men de dagene ser ut til å være over.

Men ting må vel bli bedre fra nå av, ikke sant? Nei, dessverre ser det ikke slik ut. Kotaku har snakket med flere analytikere i en interessant artikkel, som enstemmig sier at ting faktisk kommer til å bli verre. En av dem er Rhys Elliott, leder for markedsanalyse hos Alinea Analytics, og han kommer heller ikke med nyhetene vi vet at du har håpet på...

"Økningene som skjer nå er etterslepende indikatorer, ikke toppen. Plattformseiere og produsenter opererer med langsiktige leveringskontrakter og lagerbuffere som i utgangspunktet beskyttet detaljistprisene. Når disse kontraktene utløper, reforhandler selskapene komponentkostnadene til dagens oppblåste prisnivå, og det presset gjelder hele bransjen."

En annen svært kunnskapsrik stemme er Mat Piscatella fra Circana (som ofte dukker opp i vår rapportering takket være sin encyklopediske kunnskap om spillomsetningen i USA), som sier at spillmarkedet "aldri før har vært i denne posisjonen", en situasjon som tvinger konsollprodusentene til å ta "svært tøffe valg med langvarige konsekvenser."

Ingen ser ut til å tro at prisene noen gang vil falle tilbake til det de var før 2026, og en analytiker spår at folk vil begynne å bli presset ut av spillverdenen fordi det ganske enkelt vil bli for dyrt.

Kort sagt, forvent at ting blir verre før de muligens blir bedre igjen. Hindringer i form av toll, krig og komponentmangel (hovedsakelig forårsaket av en AI-industri som kjøper opp alt) betyr at de mørke skyene på spillhorisonten muligens er mørkere enn noensinne.