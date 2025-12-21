Analytikere spår at spillmarkedet kan nå hele 197 milliarder dollar innen årets slutt

HQ

2025 har vært et overraskende vellykket år for spill. Etter at Rockstar tok ballen og puttet den i 2026 med en Grand Theft Auto VI-forsinkelse, trodde vi alle at året ville bli bra, men litt stille. Nå ser det ut til at det blir et rekordår for verdi for spillmarkedet.

Dette kommer via en ny rapport fra analytikerne hos Newzoo (via PCGamer). Spillindustrien forventes å overgå forventningene og nå et forbløffende tall på 197 milliarder dollar. "Dette representerer en oppjustering av tidligere prognoser, hovedsakelig drevet av sterkere enn forventet ytelse på PC og mobil," sa Newzoos Tianyi Gu.

Det spås at PC-spill vil ha vokst med rundt 10,4 % innen årets slutt, noe som er imponerende, selv om markedsandelen fortsatt bare er rundt halvparten av giganten mobilspill. Konsollveksten er også ganske solid med 4,2 %, kanskje drevet av ankomsten av den splitter nye maskinen Nintendo Switch 2.

"En sterk liste med premiumutgivelser overgikk fjorårets store hits, noe som forsterker at premiuminnhold av høy kvalitet fortsatt kan slå gjennom på PC til tross for økende konkurranse om oppmerksomheten", heter det i Newzoos rapport om PC-markedet. Firmaet har også laget en liste over de 10 beste PC-utgivelsene etter omsetning, noe som er ganske interessant lesning:



Battlefield 6

Tidsplan 1

Arc Raiders

Monster Hunter Wilds

Borderlands 4

EA FC 26

REPO

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered

Sid Meier's Civilization 7

Dune: Awakening



I en tid hvor vi fortsatt snakker om permitteringer og at spillbransjen er en vanskelig bransje, er det en ganske hard pille å svelge at bransjen håver inn så mye penger. Hvor går alt dette hen?