Analytikere: Switch 2 kan få den største lanseringen noensinne

Med mindre du har sovet under en stein de siste tre ukene, vet du at Switch 2 slippes 5. juni. I forkant av lanseringen har det vært mye snakk om prislappen, som noen mener er urimelig høy (£395,99 / €469,99 for konsollen alene), selv om den er mye kraftigere enn forgjengeren og kommer med det brennhete Mario Kart World.

Uansett hva du synes om prislappen, er det tydelig at den ikke ser ut til å påvirke appetitten for enheten. Denne uken fortalte vi at i Japan har enheten blitt så forhåndsbestilt (2,2 millioner så langt) at den har slått Nintendos forventninger, noe som betyr at ikke alle vil få konsollen sin på åpningsdagen.

Nå har Bloomberg sjekket med analytikere, og de virker sikre på at lanseringen av Switch 2 om litt over en måned vil bli den største noensinne. De skriver :

"Nintendo vil kunne produsere mellom 6 millioner og 8 millioner konsoller innen Switch 2 kommer i hyllene 5. juni. Sonys PlayStation 4 og PlayStation 5 har den beste lanseringen til dags dato, med 4,5 millioner solgte enheter hver i løpet av de to første månedene på markedet."

Hva tenker du om det, er det en potensiell ny verdensrekord vi har med å gjøre som vil utslette alle tidligere konkurrenter?