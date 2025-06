Analytikerfirmaet oppjusterer prognosene for Switch 2-salget

HQ

Det har ikke vært noen hemmelighet at Switch 2 har fått en utrolig start og har satt både globale og nasjonale rekorder når det gjelder premieresalg av en ny konsoll. Dette har nå ført til at analysefirmaet DFC Intelligence (via Wccftech) har hevet sine egne allerede høye prognoser, og skriver :

"Nintendo Switch 2 er nå den viktigste drivkraften for vekst i bransjen for 2025. DFC har økt sin prognose for Switch 2-enhetssalg fra 15 millioner til 16 millioner. Hvis produksjonen kan møte etterspørselen, kan Switch 2 selge så mange som 20 millioner enheter, men DFC anser dette som usannsynlig ettersom Nintendo forventes å ha en konservativ tilnærming til varelageret."

Dette er frem til 31. mars, som er den siste dagen i Nintendos regnskapsår. Hva tror du, selv om Switch 2 sies å selge i rakettfart, koster den fortsatt mye, tror du Switch 2 vil kunne nå opp til 20 millioner enheter hvis produksjonen holder tritt?