Anastasia Potapova skriver historie som den første "lucky loser" som når en WTA Masters 1000-semifinale

HQ

Den østerrikske spilleren (russiskfødt) Anastasia Potapova har skrevet historie i Madrid Open ved å bli den første "lucky loser" til å nå en WTA Masters 1000-semifinale, da hun onsdag slo Karolina Pliskova 6-1, 6-7, 6-3, og dermed er hun klar for semifinale mot ukrainske Marta Kostyk, som er nr. 23 i verden, torsdag kl. 21.30 CEST.

Potapova tapte i kvalifiseringen, men spiller kun i Madrid fordi hun erstattet en spiller som trakk seg. Men for å nå dette stadiet måtte hun slå tre andre rivaler, inkludert Elena Rybakina, som er nr. 2 i verden, og det gjorde hun i strake sett i 16-delsfinalen.

Potapova (25) er for øyeblikket rangert som nummer 56 i verden, og nådde sin beste rangering i 2023, som nummer 21, og har vunnet tre WTA 250-turneringer i Istanbul, Linz og Transilvania. Semifinalen i Madrid er allerede hennes beste plassering i en stor turnering noensinne, og hun nådde sin største finale forrige måned i Linz Open i Østerrike, der hun tapte for Mirra Andreeva.

Potapova er født i Russland, men skiftet til Østerrike i desember 2025, og ble da automatisk den høyest rangerte østerrikske spilleren etter Julia Grabher. I 2023 fikk hun en formell advarsel av WTA for å ha båret en fotballtrøye fra Spartka Moskva, noe som ble ansett som upassende på grunn av den russiske invasjonen i Ukraina, men hun hevdet at det ikke var en politisk uttalelse, og at hun alltid hadde vært fan av fotballaget.

Potapova krediterer kjærestens opptreden i publikum i tredje sett (også tennisspiller Tallon Griekspoor, rangert som nummer 33 i ATP) for å ha gitt henne mental styrke til å overvinne kampen, etter å ha tapt tre game på rad i andre sett da hun ledet 5-3.