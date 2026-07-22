Anbernic RG SP er utviklet for å gi den ultimate Game Boy Advance SP-opplevelsen

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Retro er mer populært enn noensinne, og alt som er gammelt er svært etterspurt. For de som ønsker å fordype seg i spillets herlige historie fra en tid da mikrotransaksjoner, sesongkort og DLC var helt ukjente begreper, finnes det mange flotte alternativer i dag.

Nå finnes det enda en måte å nyte Game Boy Advance på, ettersom Anbernic lanserer en oppdatert versjon av sin GBA SP-inspirerte enhet, Anbernic RG SP. Denne gangen har de gjort enheten litt mindre og tynnere og fjernet de analoge styrespakene som forgjengeren hadde. De skriver:

«Vi har byttet ut joystickene med helt nye, taktile knapper. Dette ultratynne designet inviterer deg til å gjenoppleve den rene gleden fra 2D-gullalderen. Med en finish i førsteklasses metallisk lakk og et elegant logo-merke i akryl gjenskaper den de strålende øyeblikkene rett fra minnet.»

Skjermen er en 3,4-tommers IPS-skjerm med en oppløsning på 720x480, og med tanke på hvor godt mottatt og populære de eldre modellene har vært, tror vi at også denne vil bli verdsatt av alle som ønsker å gjenoppleve GBA SP-opplevelsen på best mulig måte.

Sjekk ut introduksjonstraileren nedenfor.