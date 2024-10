Ancelotti forklarer hvorfor Jude Bellingham ikke scorer denne sesongen

HQ

Jude Bellingham var Real Madrids nest beste målscorer forrige sesong, kun ett mål bak Vinícius Júnior. Denne sesongen står han imidlertid fortsatt på null mål. Et plutselig fall fra Golden Boy og EA FC 25' coverstjerne akkurat når laget trenger mål mer?

Nei, ifølge Carlo Ancelotti. Treneren mener det som var overraskende var mengden mål han scoret i begynnelsen av forrige sesong "ingen forventet", og ikke tørken denne sesongen, fordi rollen hans har endret seg.

"For oss er arbeidet han gjør denne sesongen mye viktigere enn målene han scoret i fjor". På pressekonferansen før Real Madrid - Borussia Dortmund sier Ancelotti at han er veldig fornøyd med arbeidet hans, "han legger ned mye innsats og oppofrelse".

"Problemet i år er ikke mangelen på mål av Bellingham, det er det motsatte". Han sier at mål ikke er et problem for dem, ettersom de har mange talentfulle spillere og alltid vil score mål.

Ancelotti forsvarer Bellingham til tross for mangelen på mål

På pressekonferansen før Real Madrid - FC Barcelona forsvarte Ancelotti nok en gang Bellingham, og sa at han er veldig fornøyd med hans arbeid og betydning for spillet. Han innrømmet at målene hans var viktige forrige sesong, på grunn av Karim Benzemas fravær. I år har de Mbappé til det. "Målene hans er ikke viktige for oss. Kvalitetene hans er andre".

Med ankomsten av spissen Kylian Mbappé og avgangen til midtbanespilleren Toni Kroos, må Bellingham tilpasse seg et nytt system og prøve seg i forskjellige posisjoner. I de siste kampene har han spilt på høyrekanten ved siden av Rodrygo, der Ancelotti tror han kan være farligere, en kanal som ofte er tom på grunn av Mbappé og Vinis preferanse for venstreposisjonen.

Han var svært nær ved å score mot Borussia Dortmund og endre kampens fortegn mye tidligere enn Vinícius' hat-trick. I El Clásico, på grunn av Rodrygos skade, kan han få flere sjanser, selv om det er forventet at Ancelotti vil opprettholde 4-4-2.