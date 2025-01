Ancelotti forsvarer Vinícius, og mener to kampers utestengelse er urettferdig: "Vi er fornøyd med Vinicius på alle måter"

HQ

Vinícius Jr. hadde flaks denne uken da han fikk to kampers utvisning i LaLiga etter å ha overfalt Valencias keeper fredag. Han ble utvist, med direkte rødt kort, men laget klarte å komme tilbake og vinne kampen, og Vinícius' sanksjon betyr at han kun går glipp av to ligakamper, og ikke de kommende kampene i den spanske supercupen og Copa del Rey dersom han hadde fått fire kampers utestengelse, slik noen hadde forventet.

Til tross for de gode nyhetene er ikke Real Madrid fornøyd med utestengelsen, og mener den er urettferdig. "Det er vanskelig å være Vinicius på banen, det synes jeg fortsatt. Jeg synes ikke utvisningen på to kamper er riktig."

Klubben vil anke straffen, og hevder at VAR-avgjørelsen ikke tok hensyn til hånen Dimitrievski (Valencias keeper) kom med mot Vinícius like før han ble dyttet, da han berørte brasilianerens fletter. De hevder også at Vinícius ble utsatt for rasistiske fornærmelser rett før hendelsen, som ikke ble tatt hensyn til i dommerens uttalelse.

Ancelotti forsvarte på sin side sin toppspiller. "Vi er fornøyde med Vinicius på alle måter. I denne forbindelse kan alle si hva de vil. Jeg blir bare lei av at når vi snakker om provokasjoner fra Vinicius jr. sin side, så avleder det oppmerksomheten fra fornærmelsene og alt annet som skjer med ham."

Vinícius spiller i kveld kamp mot Mallorca i Saudi-Arabia i den spanske supercupen. Hvis de vinner, vil han også spille finalen på søndag mot Barcelona. Han går glipp av Liga-kampene mot Las Palmas og Valladolid 19. og 25. januar.