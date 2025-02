Ancelotti: Tebas har ikke respektert "millioner av Real Madrid-fans" etter å ha kalt klubben "sutrete

HQ

Spenningen mellom LaLiga og Real Madrid fortsetter. I går sa Javier Tebas, presidenten for den øverste fotballturneringen i Spania, at Real Madrid er et "sutrete lag" på grunn av deres høylytte klager på dommerne, og sa at turneringen forsettlig skader dem.

Tirsdag ble Carlo Ancelotti, Real Madrid-trener, spurt om dette på pressekonferansen før onsdagens semifinale i den spanske cupen mot Real Sociedad, og sa at "han snakker for mye om Real Madrid. Siden jeg kom hit har han vært respektløs mot millioner av Madrid-fans ved å snakke slik. Det er viktigere saker i spansk fotball, og han burde fokusere mer på å løse problemene i spansk fotball som president i LaLiga."

Det tok ikke lang tid før Tebas svarte med en tweet, der han sa at diskursen klubben har, med lederne "som konstruerer disse ofrene og konspiratorisk narrativ", "i tillegg til å være respektløst overfor konkurransen, er det også respektløst overfor klubbene som slår deg på banen, enten fordi de har vært bedre eller rett og slett fordi de har vært heldigere."

"Det er respektløst overfor millioner av fans", tvitret Tebas, og brukte litt ironi for å vise sin respekt for treneren: "Med den erfaringen du har, Carlo, er det en skam at du blir brukt til dette".

Til slutt legger han til at "Jeg har pustet Madrid siden jeg var liten, og hele denne fortellingen som blir fremmet av ledelsen går imot de verdiene vi alltid har kjent". Hva synes du om hele dette rotet? Tar du parti?