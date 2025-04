HQ

Carlo Ancelotti har fått mye kritikk denne sesongen i Real Madrid. Selv om laget fortsatt har muligheter til å vinne alle tre turneringene (Liga, Copa og Champions League), har laget slitt i de fleste kampene, og så sent som forrige helg gikk de på sitt femte ligatap for sesongen. Mange mener at det er trenerens skyld, ved at han har feilhåndtert innbyttere, plassert spillere i posisjoner de ikke er gode i eller sløst bort talentet til unge spillere som Endrick, Arda Guler og klubbens egne spillere.

Som alltid blir kritikken høyere når laget vinner. Ancelotti får sjansen til å stilne kritikerne hvis han klarer å få laget til semifinalen i Champions League, som starter tirsdag kveld på Arsenals Emirates Stadium i London. Han føler seg imidlertid fortsatt trygg på jobben sin, og da han ble spurt om det er folk i klubben som er lei av ham på en pressekonferanse før kampen, lo Ancelotti og sa :

"Jeg vet ikke. Kanskje folk er slitne, men det viktigste er at den viktigste personen ikke er det. Han er fornøyd med meg, han hjelper meg og støtter meg. Det som kan endre dynamikken er at den viktigste personen i denne klubben ikke blir lei av det", sa han, og refererte til klubbens president Florentino Pérez.

Ancelottis kontrakt går ut i juni 2026, men ryktene sier at han vil bli erstattet av en ny neste sesong, sannsynligvis Xabi Alonso fra Bayer Leverkusen, noe som betyr at Ancelotti heller før enn senere vil ende ved roret på det brasilianske landslaget, som har et desperat behov for en endring.