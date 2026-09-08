Ancestors: The Humankind Odyssey lover å lage en oppfølger, og omtaler originalen som «bind én

HQ

Selv om mange i nyere tid kjenner Patrice Désilets som regissør for 1666: Amsterdam, regnes utvikleren også som skaperen av Assassin's Creed og det menneskelige evolusjons- og overlevelsesspillet kjent som Ancestors: The Humankind Odyssey. Selv om det virker usannsynlig at Désilets vil vende tilbake til Ubisofts langvarige franchise, har han lovet en eventuell retur til Ancestors, og forklarer at han til slutt vil lage en oppfølger.

I et nylig intervju med Eurogamer forklarte Désilets at det opprinnelige spillet var ment å være «bind én», og at han alltid har hatt ideer til «ulike bind som etter hvert skal utvide spillet».

Selv om Désilets også bekreftet at han eier IP-rettighetene til spillet, noe som betyr at han kan lage en oppfølger, påpekte han også at situasjonen er «kompleks» og at fans kanskje må vente en stund før han kommer i gang med å lage oppfølgeren. Når det er sagt «Jeg fullfører det jeg har begynt på», som Désilets bemerker, «og folk kan tro meg, for jeg er klar til å vente i 16 jævla år for å fullføre det jeg begynte på [med 1666 Amsterdam].»

Ville du spilt en oppfølger til « Ancestors: The Humankind Odyssey?