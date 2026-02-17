Anchor Point Studios splittes fra NetEase og blir uavhengig

HQ

Til tross for at de først ble grunnlagt i oktober 2022 som en del av NetEase-familien av utviklere, har Anchor Point Studios bestemt seg for at det er best for begge parter å splitte opp og for det ganske unge selskapet å gå sine egne veier for å bli en uavhengig utvikler.

Som bekreftet av studioets grunnlegger, administrerende direktør og kreative direktør Paul Ehreth i et innlegg på LinkedIn, nevnes det at dette vil være en "betydelig endring" for studioet, men en som det "nærmer seg med optimisme, klarhet og spenning for det som ligger foran oss."

Når det gjelder hvorfor splittelsen skjer og hvorfor Anchor Point mener at uavhengighet er den beste veien videre, uttrykker uttalelsen også at "vi har muligheten til å fokusere visjonen vår enda skarpere og forfølge nye partnerskap som er i tråd med våre kreative ambisjoner."

Spillet som Anchor Point lager, holdes fortsatt hemmelig, men studioets nettsted forklarer at de ønsker å produsere actionspill for PC og konsoll. Det er uklart når vi får høre mer om dette potensielle prosjektet, men utvikleren er nå på utkikk etter partnere og investorer som kan bidra til å gjøre spillet til virkelighet.

Ehreth avslutter med: "Takk til teamet vårt, partnere, støttespillere og samfunnet for at du tror på denne reisen. Vi går inn i et nytt kapittel, og jeg gleder meg veldig til å vise dere hva som kommer til å skje."