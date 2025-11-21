Ancient Forge forteller oss om Hotel Galactics lanseringsplaner og hvordan de oppfordrer spillerne til å behandle "ansatte som vår familie"

HQ

Som en del av vårt opphold i Portugal for DevGAMM, hadde vi luksusen til å chatte med alle slags forskjellige spillutviklere og skapere, ikke minst Hotel Galactic studio Ancient Forge. Vi satte oss ned med produsent Ida Szczecinska for å lære mer om det koselige management-prosjektet, som nylig ankom Steam i sin Early Access-form.

Som en del av det fullstendige og lokalt tekstete intervjuet som du kan se nedenfor, spurte vi Szczecinska om hvordan utvikleren har designet ledelsessystemene sine for å håndtere medarbeiderdynamikken og det å ansette, ta vare på og til og med si opp ansatte.

"Vi ønsker å se på de ansatte som vår familie", begynte Szczecinska. "Ja, dette er ofte en vits for oss, at vi ansetter medarbeidere, og så sier vi at de ligger med oss, men gjør ditt, gjør datt, gjør rent, ta med ditt, og vi er bare oppgavegivere i spillet. Men hele inntrykket av arbeiderne er at de blir hos deg, de lærer seg ferdigheter, og de blir faktisk gamle sammen med deg. Så når de blir gamle, kan du gi dem pensjon, men det som er bra å bruke denne tiden når de er eldre som ansatte, er faktisk å starte et mentorprogram. Du kan ansette en ny medarbeider som ikke har noen ferdigheter, og sende vedkommende ut på et mentoreventyr, bokstavelig talt, når han eller hun får flere ferdigheter sammen med den eldre medarbeideren, for å holde hotellet på et godt prestasjonsnivå. Så dette er hele syklusen for ansatte, den er ganske lang, det er ikke slik at de ansatte blir gamle på en uke, du må beholde dem, lære dem opp, og så gi dem kunnskapen videre til neste generasjon av hotellpersonalet."

På bakgrunn av dette spurte vi om utviklingen av Hotel Galactic og hvor Ancient Forge befinner seg i forhold til produksjonen og forbedringen av spillet mens det er i Early Access.

"Akkurat nå er spillet vårt i Early Access, vi [gikk] Early Access i sommer, og for øyeblikket samler vi inn tilbakemeldingene, vi sjekker hvordan det blir sett på av spillerne, spillet vårt, og vi vet allerede hvor vi kan forbedre oss, og vi tar det veldig seriøst. Akkurat nå jobber vi med omarbeiding som vil gjøre spillingen jevn, selvfølgelig feilsøking av hele spillet, men også utvide innholdet for å levere mer gameplay til spillerne våre. Så akkurat nå har vi massevis av arbeid, det er en omarbeiding på gang, og vi planlegger å fullføre det i desember i år.

"Så akkurat nå har vi massevis av arbeid. Desember er et av målene våre for å vise spillerne forbedringene vi har gjort fra Early Access, og neste steg er ærlig talt å begynne å tenke på full utgivelse neste år."

Med forbedringer planlagt for desember og håp om å begynne å tenke på full lansering neste år, fortalte Szczecinska oss om hvordan Ancient Forge nærmer seg å publisere spillet og til og med bringe det til andre plattformer.

"Akkurat nå er vi åpne for kommunikasjon, også om portering." Szczecinska legger til: "Akkurat nå er vi bare på Steam, og på Steam Deck også, vi er tilgjengelige på Steam Deck. Men vi tenker også på å gå til andre plattformer."

Igjen, du kan se hele intervjuet med Szczecinska nedenfor for mer informasjon om Hotel Galactic, som du også kan spille i dag på Steam i sin Early Access-tilstand.