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Noe av det mest fantastiske med videospill som kreativt medium er at det kan være mer enn bare underholdning. Vi blir ofte så oppslukt av intrikat spillmekanikk, fantastisk grafikk og kunstnerisk utforming, jevn og flytende ytelse og teknisk dyktighet at vi kan glemme at videospill er laget for å fortelle en historie, og noen ganger kan disse historiene være viktige, hjerteskjærende og følelsesmessig komplekse. Det er absolutt tilfellet for TearyHand Studios « And Roger ».

Dette er et svært kortfattet, men enormt gripende spill som utforsker en kvinnes kamp mot demens. Det er en fortelling som presenteres gjennom øynene til denne lidende kvinnen, mens hun kjemper for å beholde kontrollen over livet sitt, alt mens minnene hennes blir rotete og fragmenterte, forvrengt til det uoppfattelige. Vi får oppleve livet hennes gjennom ulike faser som alle er blandet sammen til en forvirrende blanding, der hun forveksler barndommen sin og faren sin med senere perioder i livet, og hvor ektemannen hennes passer inn i dette bildet. Det er her navnet «And Roger» kommer inn i bildet, da det refererer til en ukjent mann som trenger seg inn i livet hennes, men som i virkeligheten er mannen hun forelsket seg i, men som hun ikke lenger klarer å se for seg helt riktig.

Vi får oppleve alle disse forvirrende og motstridende øyeblikkene, og ser hvordan hovedpersonen, Sofia, kjemper for å beholde kontrollen over minnene sine, mens ulike brikker, øyeblikk, steder og mennesker dukker opp og forsvinner igjen i sekvenser som bare sjelden gir sammenhengende mening. Det er en virkelig rå og vanskelig situasjon å bli satt i, å oppleve en så brutal sykdom mens den fortærer noen i sanntid, og likevel stopper ikke * And Roger * der, da den også på en måte gir et innblikk i hvordan Roger tilpasser seg Sofias tilbakegang.

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Fra at hans egen kone gjennom mange, mange år ikke lenger kjenner ham igjen, til skyldbetyngede innrømmelser om hvordan han behandlet henne i svake øyeblikk, gir fortellingen som helhet – både fra Sofias førstepersonsperspektiv og Rogers fortellinger og følelsesutbrudd – gir oss et innblikk i hvordan demens påvirker et hushold på en måte som få andre kreative prosjekter klarer å formidle.

Så igjen: det er rått og ærlig, virkelig komplekst og til tider vanskelig å takle, kanskje enda mer på grunn av interaktiviteten som dette videospillformatet byr på. « And Roger » er kanskje en visuell roman, men den byr på en rekke minispill-lignende oppgaver å overvinne. Det finnes puslespill-lignende oppgaver som er mer direkte når det gjelder å sette sammen et minne igjen og se fargen og livet vende tilbake til et sentralt øyeblikk i Sofias liv, samt minneutfordringer der du må huske bryllupsløfter i rekkefølge – små biter som skildrer det fantastiske ved tiden Sofia og Roger hadde sammen. Men det finnes også mørke og overveldende oppgaver, enten det handler om å kjempe for å åpne en låst dør og rømme fra en ugjenkjennelig, ansiktsløs skikkelse, eller bare å prøve å skrape sammen grunnleggende deler av et større minne for å forstå helheten. Mye av dette gjøres ved å klikke på en enkelt knapp eller bevege markøren, så vi snakker om et svært grunnleggende spilldesign, men du føler alltid at du mangler kontroll og at noe, et eller annet sted, hindrer deg i å være den personen du mener du burde være. Så enkelt som det måtte være, bruker TearyHand spillmekanikken til å fremme sin narrative visjon på en utrolig effektiv måte.

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And Roger Det er verken et komplekst eller et langt spill; sett fra et spillperspektiv er det faktisk ganske kortfattet og grunnleggende. Men det TearyHand Studio også har skapt med dette spillet, er en enormt gripende og følelsesmessig kompleks historie som vil etterlate et inntrykk som varer langt lenger enn den omtrentlige spilletiden på én time. Det er ikke alltid lett å nå rulleteksten i dette spillet, men jeg vil likevel anbefale alle spillere å prøve « And Roger », for til å være en så kompakt og rimelig tittel får du mye igjen i form av en følelsesladet og gripende opplevelse.