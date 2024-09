Anderson Paak har som mål å gjøre alt i K-pops

Anderson Paak Anderson Paak beviser nok en gang at han kan gjøre alt med spillefilmen K-pops. I tillegg til å regissere har multitalentet Paak skrevet manus, laget musikk til og spilt hovedrollen i prosjektet, sammen med sønnen Soul Rasheed.

K-pops Filmen følger en avdanket musiker som blir involvert i et K-pop reality-TV-show i Korea, bare for å oppdage at en av deltakerne er hans forsvunne sønn.

Om bakgrunnen for prosjektet sier Paak "Det begynte rundt karantenen. Alt var stengt, og jeg var hjemme og slappet av med barna mine. Sønnen min var veldig interessert i YouTube, og han sa: 'Jeg vil bli YouTuber', og jeg sa: 'Greit, la oss gjøre det. Vi skal bli YouTubere!

"Jeg gikk inn på nettsiden hans, og der var det videospillveiledninger. Han ville ha abonnenter, så jeg sa: "La oss prøve å lage noen sketsjer! Vi begynte å tulle litt, og jeg så at han var et naturtalent når det gjaldt å forbedre seg. Og vi ble så gode venner. Jeg begynte å bli veldig interessert i det. Jeg filmet alle sammen, og jeg var oppe kjempesent for å redigere videoene slik at vi kunne legge dem ut.

"På den tiden var også hele huset mitt besatt av K-pop. Moren hans er koreansk, og jeg er delvis koreansk, men jeg visste ingenting om mitt koreanske opphav. Jeg har alltid presset på for at han skal lære om sin svarte side. Jeg sa: "Du kjenner til BTS - hva med BET? Jeg tenkte at dette kunne være en morsom historie: Hva om jeg ikke var involvert i min sønns liv, han var oppvokst i Korea, og jeg fant ut om ham senere, og vi måtte lære om hverandres kulturer?"

Paak ser ut til å ha hatt det veldig gøy under innspillingen av K-pops, men hvis han fortsetter å jobbe med film, har han planer om å skru ned tempoet. Jeg er besatt, sier han: "Jeg er besatt - jeg vil gjøre det igjen. Jeg tror jeg kunne hatt godt av å jobbe med en virkelig god regissør hvis jeg skal spille, eller med en skuespiller hvis jeg skal regissere. Dette var litt vanskelig å gjøre alt. Til neste gang gjør jeg kanskje bare én eller to ting."

K-pops har premiere på årets Toronto International Film Festival og selges av WME Independent, så forhåpentligvis kan vi se den på kino tidlig neste år (takk, THR).

