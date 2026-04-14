Andoni Iraola forlater Bournemouth etter tre rekordår

Andoni Iraola har bestemt seg for å forlate Bournemouth ved sesongslutt, og avslutter dermed en fruktbar treårsperiode som har gitt det engelske laget de beste ligaresultatene i historien. Kunngjøringen kommer få dager etter at Bournemouth slo serieleder Arsenal 2-1, men den 43 år gamle spanjolen, som tidligere spilte i Rayo Vallecano, har fått interesse fra flere større klubber i England og Spania.

"Iraola har spilt en sentral rolle i å etablere klubbens identitet i Premier League, og har høstet bred anerkjennelse for sin progressive spillestil og sitt engasjement for å utvikle både nye og etablerte talenter", skriver klubben i en uttalelse.

"Han brakte intensitet, innovasjon og en tydelig filosofi som løftet AFC Bournemouth både på og utenfor banen. Vi er utrolig takknemlige for hans lederskap og vil alltid ha gode minner fra tiden vi jobbet sammen, så vel som de tingene vi oppnådde", sier Bournemouths styreleder Bill Foley.

The Cherries Bournemouth har bare spilt ni sesonger i Premier League, siden det første opprykket i 2015, og Iraola slo to ganger rekorden for flest poeng i Premier League: 48 poeng, 12. plass, i 2023/24, og 56 poeng, 9. plass, i 2024/25. I prosessen har Iraolas Bournemouth slått Manchester United to ganger, Manchester City, Liverpool og Arsenal. Denne sesongen ligger Bournemouth på 11. plass med 45 poeng, bare tre poeng bak syvendeplassen som ville gitt tilgang til europeiske turneringer, noe som ville vært første gang for Bournemouth.