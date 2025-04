Andor: Sesong 2 (Disney +)

HQ

Det er en stund siden Luther rekrutterte Cassian Andor, og når vi besøker tittelfiguren på nytt, har han funnet seg til rette i rollen som opprørsgruppens toppspion. Sammen med den traumatiserte Brix prøver de begge å finne mening i kaoset de begge har vært med på å skape, mens Mon Mothma prøver å navigere seg gjennom et politisk helvete av blodige proporsjoner. Samtidig klekker Imperiet ut en djevelsk plan når Orson Krennic kommer inn i bildet, og karriereklatreren Dedra tvinges til å justere målene sine etter å ha mislykkes i å finne opprørscellene ...

Jeg var aldri noen stor fan av spinoff-eventyret Rogue One da det først kom ut. Den hadde et riktig mål om å utvide det ironisk nok lille Star Wars-universet, men jeg syntes filmen i seg selv var en fanservice-sandwich som gikk tom for damp - til tross for en spektakulær slutt. Da Bourne-mannen Tony Gilroy bestemte seg for å utvide denne opprørssagaen med Andor TV-prosjektet for å kontekstualisere det hele ytterligere, har Rogue One faktisk vokst på meg. Med den andre og siste sesongen av Andor er Gilroys mesterverk endelig fullført, og Rogue One kan nå sees på som en storslått sesongfinale på seriens aller beste verk til dags dato.

Ja, Andors andre sesong er virkelig en seier for det kjølige Star Wars-universet. Akkurat som forventet. Om første sesong var et forfriskende innblikk i Imperiets byråkratiske tannhjul, er andre sesong en blodig oppvisning i hvor diabolsk Palpatines styre egentlig er. Sesong 2 har en minst like illevarslende følelse som Revenge of the Sith, der vi vet hva som venter de fleste av heltene våre. Vi vet hva Krennic har i vente, vi vet hva som skjer med Andor i Rogue One. Likevel klarer serieskaperne å skape en virkelig nervepirrende atmosfære når fokuset skifter til Imperiets okkupasjon av planeten Ghorman og det nyvåknede opprøret, som blir gjort til skamme av ISBs effektive propaganda. Revolusjon og frihet har en høy pris, og Gilroy pakker et tungt karakterdrevet drama inn i tolv overdådige episoder som gir rom og nyanser til karakterene sine. Denne sesongen er et forrædersk blodbad på Game of Thrones-nivå, men den inneholder også utrolig mye hjerte.

Dette er en annonse:

Selv om Andor er en ganske tørr og veldig politisk slow burner, klarer den likevel å bevege. Noen ganger er det rett og slett ødeleggende. Ødeleggende. Serien er stolt av sin upolerte raffinement, noe som gjør at de små øyeblikkene der karakterene bryter sammen, skiller seg litt mer ut. Særlig Tony og Dan Gilroys episoder er rett og slett mesterlige, og i den tiende episoden var det vanskelig å holde tårene tilbake da det hele toppet seg. Star Wars har ikke vært så interessant siden, vel, den første sesongen av Andor, og å se seriens hjerteskjærende sluttscene forseglet Andor som ikke bare en av årets skarpeste TV-opplevelser, det er også en av denne seriens absolutte toppnivå.

Andor tar tydligt avstånd från allt som heter fanservice, vilket gör seriens värld realitisk och intressant att utforska.

Det eneste jeg virkelig misliker med sesongen er at den føles mye mer springende strukturelt. Det er minst tre år mellom seriens mange hendelser, noe som gjør at man føler at man går glipp av en rekke viktige story beats i seriens mest sentrale øyeblikk. Det er også et avsnitt om Brix' narkotikaproblem, som jeg syntes var ganske kjedelig. Men med tanke på hvor godt og tett skrevet serien ellers er, kan det tilgis. Nesten alt ved denne serien er fornøyelig, og jeg hadde faktisk ikke hatt noe imot en sesong til med grått spiondrama. Jeg var spesielt interessert i Syrils heltekompleks og de politiske intrigene i Mon Mothma, hvis frihet strammer seg til som et kvelertak. Sesongens stjerne er imidlertid Elizabeth Dulau som Kleya Marki, Luthens mystiske assistent, som blir uventet sentral.

Andors virkelige suksess ligger ikke bare i den fremragende historiefortellingen, men også i hvor troverdig den er i sin tidløshet. Historien gjentar seg, som det heter, og Andor skildrer dyktig dette menneskelige mønsteret av undertrykkelse, desperasjon og den seige kampviljen som gløder i oss. Bak Luke Skywalkers sagnomsuste seier finnes det mennesker som er villige til å gå over streken og ofre alt i frihetens navn - navn som fort blir glemt med tiden. De virkelige revolusjonære historiene er neppe solskinnshistorier, noe som åpenbart har inspirert Andors endelige tragedie. Det er egentlig ikke så mye mer å si enn at Andors andre sesong definitivt har gitt litt mer tyngde og respekt til det etter hvert utslitte Star Wars-navnet. Sesong 2 har premiere på strømming 22. april.

Dette er en annonse: