Andor sesong 2 hadde ingen slettede scener

Nå som Andor er over, håper Star Wars-fansen at universets fremtid kan ta notater fra Tony Gilroys spionthriller-versjon av romoperaen. Andor skiller seg absolutt ut fra resten av Star Wars og mye nyere TV, og Disney hadde stor tro på serien, som showrunner Tony Gilroy har forklart ved flere anledninger.

Arbeidet var så tett med Andor at sesong 2 tilsynelatende ikke hadde noen slettede scener. På spørsmål i Stephen Colbert-showet om hvor mye av det som lages som kommer til publikum, sa Gilroy "Jeg gjør mye arbeid som ikke kommer dit på forhånd, men jeg vil si at av det vi filmer når vi kommer til det, vil jeg si at forholdet til showet er bedre enn noen andre."

"Vi mistet én scene i løpet av de tolv første episodene, og jeg tror ikke vi har noe i sesong 2 som vi filmet som vi ikke har brukt", fortsetter Gilroy.

Det er et imponerende nivå av effektivitet, men når du har hundrevis av millioner dollar i et budsjett, ønsker du sannsynligvis å få mest mulig ut av det. Gilroy legger nå Star Wars bak seg, ettersom det ser ut til at Lucasfilm går i en ny retning etter hvert som bevisene for Kathleen Kennedys avgang tårner seg opp.