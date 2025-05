Andor showrunner mener en Jyn Erso cameo ville ha vært "teit" og "respektløst"

HQ

Det er en grunn til at bare en håndfull karakterer fra Rogue One: A Star Wars Story dukket opp i prequel-serien Andor, og det er fordi showrunner Tony Gilroy rett og slett ville unngå å være respektløs overfor fan-favorittfilmen. Han har nylig snakket om utfordringene og fallgruvene ved å prøve å inkorporere så mange eksisterende karakterer i Cassian Andors opprinnelseshistorie, noe han forklarer i et intervju med Entertainment Weekly, der han forklarer hvorfor han utelot Jyn Erso, Galen Erso, Tivic the Spy og mange andre fra prosjektet.

På spørsmål om hvorfor noen Rogue One karakterer manglet, forklarte Gilroy: "Jeg kunne ikke tenke meg en måte å få med noe annet fra Rogue One, egentlig. Jeg tenkte alltid: 'Herregud, jeg må ta meg av spionen Tivic!'Burde jeg ta meg av Galen Erso? Og var det noen andre? Jeg trodde virkelig at jeg måtte bruke Danny Mays som Tivic. Jeg tenkte: 'Vel, det burde vi nok.'"

Han fortsatte: "Til slutt innså jeg at hvis folk ikke absolutt måtte være der, så burde de ikke være det. Og det ville ha vært teit å ta med Jyn som en cameo. Det ville vært respektløst på en måte. Jeg vil heller hedre Rogue og holde det rett."

Det er vanskelig å være uenig i det resonnementet, og tilsynelatende betalte det seg også, ettersom Andor ser ut til å være en enstemmig hit blant både fans og kritikere.